Paris : l'APHP diligente une enquête interne suite au décès d'une patiente après 12 heures aux urgences de Lariboisière

Paris, France

L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris indique ce mardi dans un communiqué avoir avisé le procureur de la République de Paris, après le décès d'une femme aux urgences de l'hôpital Lariboisière, dans le Xe arrondissement de Paris. Selon l'APHP, cette patiente a été prise en charge par la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris lundi vers 18h50 et amenée au service d’accueil des urgences de l’hôpital Lariboisière vers 18h45. " Elle a été accueillie par l’infirmière d’accueil et d’orientation et enregistrée dans le circuit de prise en charge du service."

Son décès a été constaté à 6h20, 12 heures après son arrivée à l'hôpital.

L'APHP parle d'un décès " inexpliqué" . Une enquête interne a été diligentée.