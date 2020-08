Paris : l'automobiliste soupçonné d'avoir mortellement renversé un cycliste est mis en examen

L'automobiliste soupçonné d'avoir mortellement renversé un cycliste à Paris mercredi a été mis en examen notamment pour "homicide involontaire", ont appris nos collègues de franceinfo de source judiciaire ce dimanche. Il a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet.

Ce mercredi vers 18h30, des policiers en voiture ont voulu contrôler un automobiliste. Au moment où ils sont descendus de leur véhicule, l'automobiliste a pris la fuite. Les forces de l'ordre ont alors poursuivi le fuyard, qui a percuté un cycliste au croisement du boulevard Raspail et du boulevard Montparnasse, dans le 14e arrondissement. L'automobiliste a été interpellé.

Le suspect a été mis en examen samedi pour "homicide involontaire par conducteur, aggravé par deux circonstances (sous l'empire de stupéfiant et suivi d'un délit de fuite)", pour "refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d'autrui" et pour "transport, détention, acquisition et offre ou cession de stupéfiants".