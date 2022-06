Paris : redoutant d'avoir été droguée dans un bar, la chanteuse Louane porte plainte

La chanteuse et actrice Louane a-t-elle été droguée à son insu dans un bar parisien ? L'artiste de 25 ans, qui dit avoir ressenti des symptômes après avoir bu un verre, a déposé plainte lundi soir a confirmé ce mardi le parquet de Paris à franceinfo. Une enquête est ouverte pour "administration de substances nuisibles", d'après nos confrères. Le commissariat du 17e arrondissement de Paris est chargé de la poursuite des investigations.

Depuis plusieurs mois, la police et les gérants de bars et lieux festifs font face à une vague de signalements après des symptômes tels que vertiges, nausées ou malaises. Les témoignages se multiplient sur deux molécules en particulier, le GHB et le GBL, surnommées la "drogue du violeur" et mises en cause dans plusieurs plaintes récentes déposées par des femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles.

Le gouvernement a lancé mi-février une campagne de sensibilisation et distribué dans les discothèques et bars de nuit partenaires de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie (UMIH) des affiches et des dépliants. En scannant un QR code, les clients peuvent accéder à un tchat en ligne gratuit et ouvert 24H/24 et 7j/7 et échanger anonymement "avec un gendarme ou un policier spécialement formé".

Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs demandé aux directions générales de la police et de la gendarmerie de systématiser les prélèvements pour détection de toxicologie pour les victimes qui seraient, par exemple, retrouvées inconscientes et conduites à l'hôpital.