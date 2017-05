"Il n'a pas de cheveux blancs !" : Mireille, la coiffeuse d'Emmanuel Macron, sait qu'il va lui rester fidèle

Le nouveau Président, Emmanuel Macron, ne changera pas de coiffeuse. Depuis son élection, il est déjà retourné dans son salon habituel dans le huitième arrondissement de Paris. Mireille, sa coiffeuse attitrée, est ravie de garder son prestigieux client.

Le nouveau président de la République Emmanuel Macron continuera à se faire coiffer dans le huitième arrondissement de Paris. Mireille, sa coiffeuse attitrée, l'a revu mardi, deux jours après son élection. Surprise et flattée, elle sait qu'il va lui rester fidèle.

Je ne fais pas plus pour lui que pour les autres

Mireille, la soixantaine, toujours souriante, tient son salon dans le 8ème arrondissement de Paris depuis une vingtaine d'années. Elle coiffe le nouveau Président depuis cinq ans. "Il n'a pas de cheveux blancs" : dit-elle.

L'interieur du salon de coiffure © Radio France - Coline Ziegler

Mireille a commencé à s'occuper d'Emmanuel Macron avant même qu'il soit ministre. Il vient dans son salon presque tous les mois. La coupe lui coûte 37 euros, comme pour tous ses autres clients. Pour Mireille, "tous mes clients sont des "Monsieur Macron". Je ne fais pas plus pour lui que pour les autres".

Salon de coiffure © Radio France - Coline Ziegler

Le nouveau Chef de l'Etat continue de venir se faire coiffer chez Mireille, et cela, l'emplit de joie et de "fierté". Pour elle, " il est très sympathique, très simple, exceptionnel, et surtout d'une gentillesse incroyable".

Ses pattes lui donnent un petit style

Le Président a une coupe normale, mais avec une particularité : les pattes. Sa coiffeuse aurait bien voulu lui couper, mais finalement elle trouve que cela lui "donne un petit style".

E Coiffeuse d'Emmanuel Macron : Coline Ziegler Copier

Mireille est très heureuse qu'Emmanuelle Macron reste aussi fidèle, même si "ça fait un peu plus de brouhaha. Je ne suis pas habituée aux gardes du corps et aux caméras".