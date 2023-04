Mineurs percutés à scooter à Paris : l'avocat des familles des victimes porte plainte contre Eric Zemmour

L'accident remonte au 13 avril dernier : un peu avant minuit, dans le XXe arrondissement de Paris, un scooter monté par trois mineurs est pris en chasse par une voiture de police et chute violemment. La conductrice, âgée de 17 ans, a été plongée dans le coma - ses jours ne sont plus en danger - et son jeune frère de 13 ans blessé et opéré au foie. Selon les familles des victimes et les quelques témoins, les policiers en question auraient donné "un coup de volant pour faire tomber les jeunes".

Interrogé sur ces accusions, Eric Zemmour a choisi de justifier l'action de la police, soulignant le fait que ces mineurs "faisaient du rodéo", ne portaient pas de casque" et semblaient être en "délit de fuite". Il s'est également dit favorable à ces "contacts tactiques" utilisés par la police britannique pour faire chuter des suspects en fuite. C'est suite à ces déclarations que l'avocat Maître Arié Alimi a décidé de porter plainte pour "apologie de tentative de meurtre" et "provocation au meurtre" au nom du père et de la sœur de deux des jeunes blessés dans l'accident.

Un des policiers mis en examen, deux enquêtes ouvertes

De leur côté, les agents maintiennent qu'ils ont voulu procéder au contrôle du scooter mais "le conducteur a refusé de s'arrêter" et a "emprunté une rue à contresens" selon la préfecture de police. L'un d'entre eux a été mis en examen vendredi et place sous contrôle judiciaire pour "violences avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique" et pour "faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique" après avoir changé sa version des faits. Le parquet de Paris a confié à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) une enquête sur les conditions dans lesquelles le scooter a chuté, et ouvert une autre enquête sur le refus d'obtempérer de la conductrice.