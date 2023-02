Paris : la femme condamnée pour l'incendie de la rue Erlanger fait appel

Essia Boularès, condamnée le 23 février à 25 ans de réclusion criminelle pour avoir provoqué l'incendie de la rue Erlanger a fait appel. Une information confirmée par une source proche du dossier. Le drame s'est déroulé dans le 16ème arrondissement de Paris en février 2019 et avait causé la mort de dix personnes.

La femme de 44 ans, qui souffre d'addictions et de troubles psychiatriques, a reconnu lors du procès, devant la cour d'assises de Paris, avoir mis le feu au deuxième étage de son immeuble situé dans l'ouest parisien. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 4 au 5 février 2019, après un différend avec un voisin.

Les fumées toxiques et les flammes s'étaient répandues dans les huit étages du bâtiment. Un bâtiment ancien et difficile d'accès, piégeant ainsi de nombreux habitants dans leurs appartements.

Au terme de plus de six heures de délibéré, la cour d'assises de Paris avait justifié cette peine de 25 ans de réclusion criminelle par "l'extrême gravité des faits", évoquant des actes "pas déconnectés de la réalité" et un départ de feu motivé par "la colère et le ressentiment". Cette peine est assortie d'une sûreté des deux tiers, ainsi qu'un suivi socio-judiciaire pendant 15 ans avec une obligation de soins.

Les jurés ont estimé que le discernement d'Essia Boularès était bien "altéré" au moment des faits, comme l'ont conclu deux expertises psychiatriques. Mais ils ont "écarté le bénéfice de la réduction de peine" permise dans ce cas par le code pénal. À l'issue du verdict, la défense avait fustigé "une peine d'élimination sociale". "une peine extrêmement lourde, qui ne laisse aucun espoir à notre cliente".