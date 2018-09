Parmi tous les messages haineux repérés par les policiers de la plateforme Pharos, les plus fréquents sont les messages antisémites. Si la haine se déverse par salves, en fonction des évènements, attentats, gay pride etc... les messages antisémites, eux, sont toujours les plus nombreux.

LaCe jeudi a été remis au premier ministre Edouard Philippe, le rapport visant à renforcer la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sur Internet. Rapport remis par la député de Paris, Laeticia Avia, de l'écrivain Karim Amellal et du vice-président du CRIF, Gil Taieb. Si les messages de haine sont en baisse sur les réseaux sociaux, les propos antisémites, eux, sont toujours les plus nombreux.". En effet, sur l'écran, des croix gammées et des tenues nazies. aonctionnaires sont spécialement dédiés à la traque de ces internautes haineux.

Pharos, comme Plateforme d'Harmonisation, d'Analyse, de Recoupement et d'Orientation des Signalements

La Plateforme Pharos est rattachée au pôle cybercriminalité de la police judiciaire. C'est là que l'on peut déposer un signalement, sur le site internet-signalement.gouv.fr, lorsque l'on découvre, sur la page de son réseau social, un message illicite ou choquant, qu'il vise une population ou une personne ou qu'il véhicule une idéologie haineuse. Une plateforme qui ne remplace cependant pas l'appel au 17, lorsque l'on connait une personne en situation de danger.

Pharos : plus de 150 000 signalements par an

Pour les policiers de la plateforme Pharos, deux types d'activité : le recueil des signalements, qui est le plus gros du travail et la veille sur les réseaux sociaux, lorsque les messages sont susceptibles d'une qualification pénale. Les enquêteurs de Pharos, face à certains propos, peuvent ouvrir une enquête judiciaire pour identifier et localiser l'auteur des propos. Les informations sont alors transmises aux services compétents du secteur du mis en cause pour la poursuite des investigations.

Des messages en fonction des évènements

Les messages varient, en fonction des évènements " lorsqu'il y a des attentats, ce sont les propos islamophobes qui augmentent, lorsqu'il y a eu les gay games, par exemple, c'étaient les propos homophobes qui dominaient", explique le capitaine Renaud Garcin, le chef de la plateforme Pharos, qui poursuit : "mais ce qui domine toujours, quelques soient les évènements, ce sont les propos antisémite". En effet, sur l'écran, des croix gammées et des tenues nazies. La plateforme Pharos a été lancée en 2009.