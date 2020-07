Paris : La mort de Mireille Knoll sera jugée aux assises pour meurtre à caractère antisémite

Les juges chargés de l'enquête du meurtre de l'octogénaire ont reconnu son caractère antisémite. Les deux hommes accusés d'avoir tué Mireille Knoll comparaîtront pour meurtre aggravé par deux circonstances : sur personne vulnérable et en raison de sa religion.

Les deux suspects du meurtre de Mireille Knoll seront jugés aux assises avec deux circonstances aggravantes : "meurtre sur personne vulnérable", "en raison de la religion de la victime". Le caractère antisémite du meurtre a donc été retenu par les juges chargés de l'enquête. Ils ont rendu leur ordonnance de mise en accusation vendredi 10 juillet.

Le 23 mars 2018, Mireille Knoll, 85 ans, a été retrouvée morte, son corps lardé de onze coups de couteau. Son cadavre avait été partiellement carbonisé dans son appartement, une HLM de l'Est parisien.

Deux circonstances aggravantes

Deux hommes, Yacine Mihoub, 30 ans, le fils d'une voisine et qui connaissait l'octogénaire depuis l'enfance, et Alex Carrimbacus, un marginal de 24 ans aux antécédents psychiatriques, devront donc comparaître conformément aux réquisitions du parquet pour ce meurtre, aggravé par deux circonstances : la vieille dame atteinte de la maladie de Parkinson était une "personne vulnérable" et le meurtre a été commis "en raison de sa religion".

"Comme je l'ai toujours dit, Mme Knoll a été tuée à la fois parce que c'était une vieille personne pas en état de se défendre et parce qu'elle inspirait une détestation particulière en raison de ses origines juives", a déclaré Me Gilles-William Goldnadel, avocat de la famille Knoll, à nos confrères de l'AFP.

Ces ordonnances sont conformes à la demande du parquet en mai dernier. Cette affaire avait suscité l'émoi de la communauté juive. Plusieurs "marches blanches" avaient été organisées. Le président de la République Emmanuel Macron avait aussi déclaré que "Mireille Knoll avait été tuée parce que juive".

"Les juges n'ont pas su résister à la pression de l'opinion publique", ont estimé de leur côté Me Charles Consigny et Me Fabrice de Korodi, les avocats de Yacine Mihoub. "Il n'y a aucun élément dans le dossier en dehors des déclarations d'Alexandre Carrimbacus qui donne un quelconque caractère antisémite à cette affaire", ont-ils affirmé.

Une mère également renvoyée aux assises

Les deux hommes se trouvent actuellement en détention provisoire. Tout au long de l'instruction, ils n'ont cessé de se rejeter la responsabilité du crime. Chacun disant que l'autre était l'auteur des coups de couteau mortels. Ils seront également renvoyés pour "vol aggravé" et "dégradation par moyen dangereux pour les personnes".

La mère de Yacine Mihoub, est elle aussi renvoyée devant les assises pour "destruction de document ou objet concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité". Elle est notamment soupçonnée d'avoir nettoyé le couteau qui pourrait avoir servi au crime.