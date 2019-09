Paris : la police lance un appel à témoins après la disparition d'une adolescente

La Préfecture de police de Paris a lancé ce lundi soir un appel à témoins pour retrouver Emilie Ung. L'adolescente de 14 ans a quitté le domicile familial dimanche et n'a plus donné de nouvelles depuis.

Paris, France

Une adolescente de 14 ans est portée disparue à Paris. Emilie Ung n'a plus donné de nouvelles depuis dimanche. Elle a été vue pour la dernière fois au domicile familial, dans le 13e arrondissement, aux alentours de 18h.

Emilie Ung a disparu depuis le dimanche 8 septembre à Paris. - Préfecture de police de Paris

La Préfecture de police de Paris a donc lancé un appel à témoins lundi soir. De corpulence mince, la jeune fille est de type asiatique, mesure 1m58, a les cheveux noirs et les yeux marrons. Au moment de sa disparition, elle portait un pull blanc à lacets au niveau des épaules, un sweat à capuche de couleur foncée, un legging bleu marine, des baskets violettes et noires et un sac à dos noir et bleu.

L'adolescente est en détresse psychologique, elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à appeler le 0800 00 27 08 ou à envoyer un mail à pppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr.