Paris : la police traque les mauvais cyclistes

Les policiers de la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation ont mené des contrôles ce jeudi 17 octobre de 13h30 à 16h30 sur le quai Voltaire dans le VIIe arrondissement de Paris. Un lieu hautement symbolique où locaux et touristes empruntent l'une des toutes nouvelles pistes cyclables de la capitale. Une opération qui permet également d'échanger avec les utilisateurs de vélos ou encore de trottinettes, mêlant prévention et répression.

Les agents de la brigade VTT se sont positionnés à l'intersection avec le pont du Carrousel © Radio France - Macipsa Aït

Des infractions semblables à la voiture.

Du feu grillé au non respect de la priorité en passant par l'usage du téléphone, les policiers ne tolèrent plus aucun écart de conduite des deux-roues sur la voie publique. Les autorités veulent enrayer la montée d'accidents impliquant les vélos en multipliant les contrôles alors que dans le même temps, les parisiens enfourchent de plus en plus leur vélo pour le trajet du quotidien.

Le code de la route doit être également respecté par les cyclistes, d'autant plus qu'ils sont naturellement plus vulnérables que les automobilistes." déclare le capitaine Marc, officier de la DOPC.

En tout, les policiers ont procédé à près de 160 contrôles pour 21 verbalisations dont 3/4 pour conduite avec des écouteurs sur les oreilles au cours de cette opération. "Comme pour toutes les autres missions de la police, nous allons occupé le terrain, de jour comme de nuit, pour leur sécurité avant tout" assure la police.

Téléphoner ou écouter de la musique a vélo, c'est 90 euros d'amende."

Actuellement, la préfecture de police de Paris a recensé deux cyclistes tués et plus de 400 blessés au cours de l'année 2019 contre trois décès et 631 blessés l'an dernier.