Paris : la policière en civil percutée alors qu'elle roulait en trottinette est décédée

RICCARDO MILANI / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

La préfecture de police de Paris indique ce samedi sur Twitter qu'une policière est morte quelques jours après un accident, alors qu'elle circulait à trottinette. "C'est avec une immense tristesse que nous avons appris son décès. Pensées les plus émues à sa famille et à l'ensemble de ses collègues", écrit la préfecture. Cette policière de 30 ans était en civil, mercredi, quand elle se rendait à trottinette au commissariat du 12e arrondissement où elle travaillait. Sur la route, elle a été percutée rue de Dijon (13e arrondissement) par une ambulance et un bus RATP.