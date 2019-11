Paris : le chanteur Pete Doherty condamné à trois mois de prison avec sursis après une bagarre

Le chanteur britannique Pete Doherty a été condamné ce mardi à trois mois de prison avec sursis, deux ans de mise à l'épreuve et 5.000 euros d'amende après une bagarre dimanche à Paris. Il avait été interpellé avec un fort taux d'alcoolémie. Il est ressorti libre et pourra continuer à chanter.

Paris, France

Le chanteur britannique Pete Doherty a été jugé ce mardi à Paris et a été condamné à trois mois de prison avec sursis, deux ans de mise à l'épreuve et 5.000 euros d'amende pour violence sans incapacité temporaire de travail a affirmé son avocat maître Arash Derambarsh à France Bleu Paris. Il est ce mardi dehors et n'ira pas en prison. Le chanteur avait été interpellé après une bagarre ce dimanche dans la capitale, avec un fort taux d'alcoolémie.

Pete Doherty va pouvoir continuer de chanter

Selon son avocat, le juge l'autorise à chanter et à poursuivre sa tournée en Europe. En revanche, les demandes de dédommagements des victimes de la bagarre ont été rejetées.

Déjà interpellé deux jours avant en possession de drogue

Pete Doherty avait déjà été interpellé le vendredi dans le quartier Pigalle, toujours à Paris, en possession de cocaïne.