Victime d'un malaise cardiaque lors de son interpellation à Paris, le conducteur du scooter est mort

Paris, France

Âgé de 40 ans et père de famille, Cédric avait fait un malaise cardiaque vendredi à Paris, pendant une interpellation de police. Entre la vie et la mort à l'hôpital Georges Pompidou depuis, Cédric est finalement décédé aux alentours de 3h30 dans la nuit de samedi à dimanche, annonce son avocat, Arié Alimi. Ce dernier avait lancé samedi un appel à témoin sur Twitter pour essayer de comprendre le déroulement des faits.

Sur franceinfo, l'avocat était revenu samedi sur les hypothèses possibles de ce malaise cardiaque pendant l'arrestation : "pendant ce contrôle de police, le cerveau de Cédric n'a plus été suffisamment oxygéné pendant plusieurs minutes et il y a plusieurs raisons possibles. Il a peut-être fait l'objet d'un geste technique, comme on dit dans le jargon policier, une clé d'étranglement, un plaquage ventral ou d'autres gestes qui mènent souvent à l'asphyxie et qui conduisent quelques fois aussi au décès des personnes qui en sont victimes."

Une enquête confiée à l'IGPN

L'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, a été saisie vendredi, pour tenter de comprendre précisément le déroulement des faits. Selon la police, Cédric, le conducteur du scooter, se trouvait au téléphone quand il a été arrêté. Il était "irrespectueux et agressif" selon les policiers qui ont décidé de l'interpeller pour outrage. Il a été victime d'un malaise cardiaque et les policiers l'ont alors pris en charge avant d'appeler les secours, qui l'ont conduit à l'hôpital.

La version de la police est jugée "relativement étrange" par Maître Arié Alimi "par rapport aux premiers éléments médicaux obtenus et qui correspondent plutôt à un syndrome d'hypoxie, autrement dit l'arrêt de l'alimentation en oxygène du cerveau".

"C'est la raison pour laquelle nous cherchons à obtenir des témoins qui ont pu assister à la scène qui s'est déroulée vendredi, entre 9h40 et 10h10. Il a fait l'objet d'un contrôle de police à l'angle de l'avenue de Suffren et du Quai Branly à Paris. C'est un lieu de passage important, à une heure de passage importante, donc il est probable que plusieurs personnes soient passées devant cette opération."