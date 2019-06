Paris : le conducteur, soupçonné d'avoir agressé un homme aveugle et son accompagnateur sera jugé en juillet

L'homme qui avait agressé une personne aveugle et son accompagnateur sera jugé devant le tribunal correctionnel de Paris en juillet. Il sera notamment jugé pour violences sur personne vulnérable ayant entraîné une ITT (Incapacité totale de travail) inférieure à huit jours.

Paris, France

Direction le tribunal pour le conducteur qui a agressé un homme aveugle et son accompagnateur. Ce sera en juillet au tribunal correctionnel de Paris. Il sera jugé pour violences sur personne vulnérable ayant entraîné une ITT (Incapacité totale de travail) inférieure à huit jours, violences volontaires n'ayant pas entraîné d'ITT et refus de céder le passage à un piéton.

Le conducteur a été déféré au parquet vendredi

L'homme, qui s'est présenté mercredi au commissariat s'est excusé pendant sa garde à vue. Il a dit regretter son geste mais aussi qu'il a été insulté. il minimise ses geste parlant de "petite claque" ce qui est contredit par les images de la vidéo.

Une vidéo qui avait été très largement relayé par les réseaux sociaux. L'incident s'est passé dimanche 16 juin dans le 12e arrondissement. Une personne aveugle et son accompagnateur se font couper le priorité par une grosse berline noire alors qu'ils traversaient un passage piéton. L'accompagnateur donne un coup sur le toit de la voiture. Après s'être arrêté, le chauffeur descend et agresse physiquement et verbalement l'accompagnateur, lui donnant des claques. Il s'en est également pris à l'homme aveugle qui avait une canne blanche.