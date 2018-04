Paris, France

Le corps de la policière de la brigade fluviale qui avait disparu lors d'un exercice dans la Seine, le 5 janvier, a été retrouvé ce dimanche dans le fleuve, indique la préfecture de police dans un communiqué. La policière, âgée de 27 ans, avait disparu lors d'un exercice à hauteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, alors que la Seine était en crue. Son corps a été retrouvé en aval du pont des Arts, à quelques centaines de mètres du lieu de la disparition, explique la préfecture de police.

Découverte ce jour, en Seine, du corps d’Amandine Giraud, gardienne de la Paix de la Brigade Fluviale, disparue le 5 janvier dernier au cours d’un exercice. Le préfet de Police assure sa famille et ses collègues de son soutien et leur exprime ses sentiments émus de compassion. pic.twitter.com/gtHVIdmEE5 — Préfecture de police (@prefpolice) April 29, 2018

Le parquet de Paris a ouvert au mois de février une enquête pour homicide involontaire. La famille d'Amandine a déposé une plainte avec constitution de partie civile.

"Un ensemble de dysfonctionnements"

La victime avait eu son diplôme de plongée sous-marine depuis trois semaines seulement. La jeune femme s'était retrouvée emportée par le fleuve en crue.

Le syndicat Unsa-Police s'est rapidement penché sur cette affaire. Il a pu consulter des documents. Le syndicat a mis en cause principalement la formation donnée aux plongeurs et le matériel qu'il juge de mauvaise qualité. Le syndicat dénonce "un ensemble de dysfonctionnements" et estime par ailleurs que "cet exercice aurait pu être différé", selon son secrétaire départemental adjoint, Nicolas Pucheu.