Paris : le couple soupçonné de tentative d'escroquerie envers Bryan Dabo mis en examen

Le couple soupçonné de tentative d'escroquerie envers le footballeur professionnel Bryan Dabo a été mis en examen mercredi, a appris franceinfo auprès du parquet de Paris ce jeudi. L'homme a été placé en détention provisoire et la femme a, de son côté, demandé un débat différé et a été incarcérée dans l'attente.

ⓘ Publicité

Une information judiciaire a été ouverte pour "escroquerie en bande organisée" et "blanchiment" pour les deux personnes et "faux et usage de faux administratif" pour l'un d'entre eux.

Rendez-vous dans un hôtel du 8e arrondissement de Paris

Lundi, le footballeur professionnel français Bryan Dabo, par ailleurs international burkinabé qui joue dans le club grec Aris Salonique , a porté plainte contre ces deux personnes pour tentative d'escroquerie avec des faux billets dans un hôtel du 8e arrondissement de Paris.

Le sportif avait rendez-vous avec le couple pour leur vendre trois montres de luxe, en partie en liquide et en partie en virement. Selon lui, les acheteurs possédaient des faux billets dans une valise et se comportaient de manière suspecte. Bryan Dabo a averti la police, qui a ensuite interpellé les deux individus à leur sortie de l'hôtel.

800.000 euros en faux billets

La BAC surveillait effectivement ce couple connu pour avoir commis plusieurs escroqueries. Dans la valise, les autorités ont retrouvé près de 800.000 euros en faux billets (3 896 faux billets de 200 euros pour un montant total de 779 200 euros). La valise contenait également 226 vrais billets de 200 euros soit 45 200 euros.

Toujours de source proche du dossier, l'homme se présente comme Italien et la femme comme Roumaine. La brigade de répression de la délinquance astucieuse est saisie dans ce dossier.