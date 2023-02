Paris : le footballeur Bryan Dabo porte plainte après une tentative d'escroquerie aux faux billets

Le footballeur professionnel Bryan Dabo a porté plainte lundi contre deux personnes, a appris ce mardi franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information du journal Le Parisien. L'international Burkinabé, qui joue dans le club grec de l'Aris Salonique, se dit victime d'une tentative d'escroquerie dans le 8e arrondissement de Paris.

Alors qu'il avait convenu la vente de trois montres de luxe, payées en partie en liquide et en partie en virement, les deux acheteurs ont insisté pour payer la partie en liquide via des billets contenus dans une valise qu'ils avaient en leur possession. Le footballeur déclare aux autorités avoir trouvé le comportement du couple suspect et avoir alors interrompu les échanges.

La police a pu interpeller les deux individus à leur sortie de l'hôtel où avait lieu le rendez-vous. Dans la valise, les autorités ont retrouvé près de 800.000 euros en faux billets. La valise contenait également 45 200 euros de vrais billets.

L'homme et la femme connus pour avoir commis plusieurs escroqueries sont actuellement en garde à vue. Toujours de source proche du dossier, lui se présente comme Italien et elle comme Roumaine. La brigade de répression de la délinquance astucieuse est saisie dans ce dossier.