Paris : le gynécologue Emile Daraï mis en examen pour violences volontaires sur 32 femmes

Le professeur Emile Daraï a été mis en examen mercredi pour "violences volontaires par personne chargée d'une mission de service public" sur 32 femmes, a appris France Info . Le gynécologue a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact et interdiction de pratiquer des consultations privées de gynécologie. Ce spécialiste de l'endométriose est visé par plusieurs plaintes, notamment pour des "viols" et "violences" pendant des actes médicaux.

A la suite d'une première plainte, le parquet de Paris avait ouvert le 28 septembre 2021 une enquête préliminaire pour viol par personne ayant autorité sur mineur de plus de 15 ans, élargie par la suite à viol en réunion. Le 3 janvier dernier, une information judiciaire avait été finalement ouverte pour violences par personne chargée d'une mission de service public.

La quasi-totalité des plaignantes étaient allées consulter le professeur Daraï pour de l'endométriose, cette maladie inflammatoire et chronique qui cause de vives douleurs. Le médecin est accusé d'avoir effectué des actes médicaux sans demander le consentement des patientes. Les plaignantes dénoncent également des gestes brutaux voire violents.

Le professeur avait été démis de ses fonctions de chef de service gynécologique-obstétrique et médecine de la reproduction à l'hôpital Tenon. Il continuait toutefois de consulter. Dans un rapport interne, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) parlait de "maltraitance" en évoquant "le caractère standardisé, rapide, technique et sans affect de la consultation, parfois brutal et sans empathie". L’AP-HP notait aussi des "manquements relevés sur les consentements, la douleur, l’information, l’absence d’empathie".

En garde à vue en décembre 2021, Emile Daraï avait assuré qu’il respectait systématiquement le consentement de ses patientes et qu'il prévenait avant d'effectuer sur elles des gestes médicaux. Il assurait aussi qu’il n’avait pas la volonté de faire mal. Confronté aux témoignages des patientes, le médecin avait qualifié ces accusations de "délirantes". Selon lui, ces patientes étaient en échec thérapeutique. "C'est certainement la cause de cette haine à mon égard", avait-il déclaré.