Paris : le marchand de sommeil de la rue de Meaux condamné à 3 ans de prison

Frédéric A., déjà condamné pour des faits similaires et poursuivi pour des activités de marchand de sommeil, a été condamné ce mercredi à Paris à trois ans de prison ferme et 50.000 euros d'amende, pour avoir loué des appartements insalubres dans un immeuble dangereux. Absent à l'audience comme au procès, un mandat d'arrêt a été prononcé à son encontre.

L'autre prévenu, Alix B. - qui comparaissait pour les mêmes faits - a quant à lui était condamné à deux ans de prison avec sursis. Les lots des sociétés immobilières de Frédéric A. ont été confisqués et leurs entreprises seront prochainement dissoutes.

Planchers affaissés, rongeurs et cafrds

Les deux hommes, avec trois entreprises, étaient accusés d'avoir loué une vingtaine d'appartements dans un bâtiment insalubre du XIXe arrondissement de Paris entre 2012 et 2017, et d'avoir menacé les locataires des appartements qui refusaient de payer. Avec ses planchers affaissés, ses rongeurs et cafards et ses fissures et infiltrations d'eau, l'immeuble du 62 rue de Meaux faisait l'objet d'un arrêté de péril depuis 2012.

Le tribunal a également ordonné la confiscation et la saisie immédiate des appartements, la dissolution de deux des entreprises visées et une amende de 500.000 euros contre la troisième, conformément aux réquisitions du parquet.

L'avocat de Frédéric A. a déploré la décision du tribunal, qu'il a qualifiée de "copier-coller du réquisitoire": "Il y a des relaxes, pas assez. Je regrette que tout soit exécutoire", a réagi auprès de l'AFP Me Philippe Sarda à l'issue de l'audience. Il s'agit d'une décision "équilibrée" sur le plan pénal, a estimé pour sa part le conseil d'Alix B., Me Saveriu Felli. "Mon client avait assumé sa responsabilité. Il a toujours dit avoir été un des +paravents+ de Frédéric A. Il a été jugé comme tel et je trouve la décision équilibrée".

Un "signal fort aux marchands de sommeil"

La Fondation Abbé Pierre, dix anciens locataires, des co-propriétaires de l'immeuble ainsi que la Ville de Paris s'étaient constitués parties civiles. L'avocat de la Fondation Abbé Pierre, qui agit contre le mal-logement, a salué une "excellente décision, à la mesure de la gravité des faits". Me Valentin Rigamonti s'est réjoui de la décision du tribunal de confisquer tous les biens, pour lui "le meilleur moyen de s'assurer que les faits ne soient pas de nouveau commis".

"La Ville de Paris s'était portée partie civile dans ce procès, comme elle le fait systématiquement dans les affaires qui opposent des marchands de sommeil à leurs victimes. _Tolérance zéro face à ceux qui profitent de la misère humaine_", a également réagi l'adjoint à la maire de Paris en charge du logement, Ian Brossat.