A Paris, le plan Tourisme 2017 porte ses fruits: plus de 1000 interpellations.

Depuis le lancement, le 15 juin dernier, du plan Tourisme 2017, les policiers ont déjà saisi près de 1200 kilos de marchandises et interpellé plus de 1100 personnes, notamment pour des ventes à la sauvette, des escroqueries à la charité et des jeux de bonneteau, près de la Tour Eiffel.

Plus de 1200 kilos de marchandises saisis, plus de 1100 personnes interpellées, depuis le 15 juin et la mise en place du plan Tourisme 2017. C'est le résultat du travail conjoint des effectifs locaux des commissariats du 16 ème et du 7 ème arrondissements, ainsi que du GAT, le Groupe d'Action Touristique, un groupe spécifique, dont la mission est la sécurisation des principaux secteurs touristiques de la capitale. Leurs missions: garantir la sécurité des touristes, souvent harcelés par les vendeurs à la sauvette, les escrocs à la charité ou les joueurs de bonneteau.

Ainsi, le 18 juillet dernier, une importante opération menée par le GAT, sur le secteur Champs de Mars, a conduit à l'interpellation de 19 personnes et la saisie de 160 kg de marchandises. Une opération similaire, menée par le commissariat du 16 ème arrondissement, le 25 juillet dernier, sur l'esplanade du Trocadéro, a permis d'interpeller 14 personnes et de saisir 100 kg d'objets, dont de nombreuses Tours Eiffel miniatures.