Paris : le préfet de police interdit une conférence animée par des prédicateurs d'un islam rigoriste

Le préfet de police de Paris Laurent Nuñez a pris un arrêté ce 16 juin pour interdire la tenue d'une conférence dans une mosquée du XIXe arrondissement de la capitale. Intitulée "la Grande rencontre des jeunes musulmans" et organisée par le site "Etic Media", elle était prévue ce samedi.

Selon l'arrêté, pris à la demande du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin , l'événement devait compter parmi ses intervenants des "prédicateurs influents et imams rigoristes s'inscrivant dans la mouvance salafiste et des Frères musulmans" et tenant un discours "radicalement hostile aux non-musulmans, aux 'sionistes', aux Occidentaux et aux musulmans éloignés du dogme salafiste". Les autorités reprochent également à ces prédicateurs de "légitimer la charia, théoriser l'infériorité des femmes" ou encore de "défendre la polygamie et l'obligation du port du voile en toutes circonstances" et de "dénigrer certaines valeurs phares de la République, telles que la laïcité et la liberté d'expression".

Le document de la préfecture de police de Paris affirme également que l'objectif des intervenants programmés à la conférence était "d'inculquer à leur jeune auditoire la détestation des valeurs de l'Occident" mais aussi de "légitimer le recours à la charia et valoriser le jihad", ce qui constitue le "terreau d'une radicalisation croissante".

Enfin, Laurent Nuñez juge qu'il y a "un risque sérieux" que soient tenus lors de cette conférence "des propos incitant à la haine et à la discrimination envers un groupe de personnes". L'arrêté rappelle que ce délit est passible d'un an de prison et de 45.000 euros d'amende.