Paris : le responsable de l'accident mortel contre une terrasse est connu pour de multiples délits routiers

Le conducteur responsable de l'accident qui a fait un mort et six blessés jeudi soir sur une terrasse du 17eme arrondissement est hospitalisé. Il est connu de la justice pour de multiples délits routiers.

De nombreux bris de verre sur le trottoir témoignent ce vendredi matin de la violence du choc. Jeudi vers 22h30, une voiture a violemment percuté la terrasse d'un bar dans le 17ème arrondissement de Paris, faisant un mort et six blessés. Il s'agit d'un accident et non d'un acte volontaire selon la police. Le conducteur de la voiture est hospitalisé. Il est "défavorablement connu de la justice notamment pour des délits routiers", indique ce matin le parquet de Paris à France Bleu Paris.

Le conducteur de la voiture roulait à vive allure quand il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a percuté une autre voiture avant d'aller s'encastrer dans la terrasse du "Bar aux Sports", situé à l'angle de la rue Sauffroy et de la rue Guy Môquet. Une femme qui se trouvait en terrasse est morte et six personnes ont été blessées, dont une grièvement.

Le conducteur déjà condamné pour des délits routiers

Cet homme de 23 ans est "connu de la justice notamment pour des délits routiers et des infractions à la législation sur les stupéfiants", précise le parquet de Paris. "Il était au moment des faits porteur d'un bracelet électronique en vertu d'une condamnation pour des délits routiers". Un homme est toujours recherché, le passager de la voiture.

Une enquête a été ouverte pour "homicide involontaire par conducteur de véhicule" et "blessures involontaires", a précisé le parquet de Paris. L'enquête a été confiée au Service du traitement judiciaire des accidents (STJA).

Sur place ce vendredi matin, les dégâts de l'accident sont encore bien visibles, a constaté un journaliste de France Bleu Paris. La façade du bar a été enfoncée, des bris de verre jonchent le sol et sur le trottoir les potelets au bord de la rue ont été pliés sous la violence du choc.