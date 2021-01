Paris : Le tribunal ordonne l’expulsion immédiate des squatteurs du Petit Cambodge

Depuis le 14 novembre 2020, des associations squattaient le local du futur restaurant Le Petit Cambodge de la rue Vellefaux pour dénoncer l'embourgeoisement du quartier. Suite à la plainte pour violation de domicile déposée par les gérants du Petit Cambodge, qui ont obtenu ce nouvel espace en décembre 2015 après les attentats terroristes qui ont touché leur restaurant rue Alibert, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'expulsion immédiate des squatteurs, sans aucun délai, sous astreinte.

Les gérants du Petit Cambodge espèrent que les squatteurs quitteront les lieux sans dégrader les installations et le matériel de ce local qui nécessite encore des travaux en vue de l'ouverture du restaurant. “Ce serait catastrophique dans la situation économique actuelle. Les salariés déjà recrutés et en formation attendent avec impatience de pouvoir intégrer leur nouveau lieu de travail”, expliqueSimon Octobre, l’un des associés du Petit Cambodge.

"Pendant toutes ces semaines, les squatteurs se sont servis du restaurant pour organiser des apéros et des concerts, des débats sur la lutte anarchiste, un marché de Noël, des projections cinématographiques. Ce, sans aucun respect des mesures sanitaires imposées à tous, et qui impactent particulièrement les restaurateurs et les acteurs du monde de la culture”, a déclaréMe Marine Rogé, avocate des plaignants.

Les associations qui squattaient les lieux dénoncent l'inoccupation de ce lieu depuis cinq ans. Selon eux, ce local devrait servir à la solidarité plutôt qu'à une nouvelle activité marchande.