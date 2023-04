Paris : les policiers accusés d'avoir percuté trois jeunes à scooter sont en garde à vue

Les trois policiers accusés d'avoir percuté avec leur véhicule trois mineurs à scooter la semaine dernière à Paris sont en garde à vue à l'IGPN ce vendredi 21 avril. C'est ce que le parquet de Paris a indiqué à franceinfo, précisant que le pronostic vital de la jeune conductrice, qui avait dû être hospitalisée dans un état grave, n'est plus engagé ce vendredi matin. Parmi les trois policiers en garde à vue, on trouve une femme et deux hommes, selon une source proche de l'enquête.

Les trois policiers ont été suspendus

Invité de franceinfo ce vendredi matin, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, indique que les trois policiers ont été suspendus par le préfet de police de Paris. "Je crois comprendre que les témoignages des policiers du premier jour ne sont pas ceux d'aujourd'hui et qu'ils reconnaissent des gestes qui ne sont pas appropriés" pendant l'interpellation, a déclaré le ministre.

Les faits se sont produits jeudi 13 avril dernier dans le XXe arrondissement de Paris. Trois jeunes âgés de 17, 14 et 13 ans circulaient sur le même scooter. La conductrice âgée de 17 ans ne portait pas de casque. Mardi 18 avril, le préfet de police avait indiqué que, lorsque les policiers avaient voulu "procéder au contrôle" du véhicule, la conductrice avait refusé de s'arrêter et perdu la maîtrise du deux-roues "dans des circonstances qui restent à établir". C'est une femme de 37 ans, se présentant comme témoin des faits, qui a ensuite rapporté que le véhicule de police avait percuté le deux-roues.