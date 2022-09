Paris : les vols ont diminué au cours de l'été

Mis en place du 20 juin au 4 septembre 2022 dans huit zones touristiques à Paris, ainsi que dans les gares, le plan tourisme a permis la baisse de 12% des vols avec violence et de 3% des vols à la tire, et plus spécifiquement la baisse de 44% des vols de montres de luxe.

Les vols de montres de luxe, les vols avec violence et les vols à la tire ont diminué respectivement de 44%, 12% et 3% entre le 20 juin et le 4 septembre dans les grandes zones touristiques de Paris, indique la préfecture de police de Paris ce lundi dans un communiqué, en dressant le bilan sécuritaire de l'été.

à réécouter Les vols à la tire se multiplient dans Paris surtout dans le métro

"Depuis le début de l'été 2022, 2 334 vols avec violence ont été constatés sur Paris par les forces de l'ordre, contre 2 643 au cours de la même période en 2021 (-12%). De même, 5 501 vols à la tire ont été constatés, contre 5 659 lors de l'été 2021 (-3%)", précise-t-elle. La préfecture note aussi une "baisse significative des vols de montres de luxe (…) en recul de 44% par rapport à l'été 2021, et ce malgré le retour des touristes dans la capitale, cibles privilégiées quoique non exclusives de ce phénomène". 17 suspects ont été placés en détention dans ce type d'affaires pendant l'été.

Un plan tourisme appliqué dans huit zones touristiques et les gares

Le bilan du plan tourisme met aussi en avant l'interpellation de 41 joueurs de bonneteau et de 742 vendeurs à la sauvette par les forces de l'ordre pendant l'été, contre respectivement deux et 180 pendant l'été 2021. "Ces bons résultats s'expliquent notamment par le renforcement des opérations de sécurisation sur le secteur Champs-de-Mars, Tour Eiffel, Trocadéro, qui a connu une forte affluence touristique étrangère. 20 policiers de plus que l'an dernier ont patrouillé ainsi chaque jour sur le secteur", explique la préfecture.

à réécouter La Place du Trocadéro et les abords de la Tour Eiffel

Le plan tourisme a été mis en place dans huit zones touristiques de la capitale, dans les secteurs du Louvre, de Châtelet au quartier latin, de la Tour Eiffel, des Champs-Elysées, de l'Opéra Garnier et des grands magasins, du Trocadéro, de la Butte Montmartre et des quais de Seine. La présence policière a également été renforcée dans les gares parisiennes. En plus d’assurer une meilleure sécurisation des lieux touristiques, le plan tourisme permet chaque année de mieux accueillir les touristes étrangers, avec la possibilité de déposer plainte dans plus de 30 langues différentes en commissariat.