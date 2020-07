Paris : manifestation contre le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, accusé de viol

Le collectif #NousToutes organisait une manifestation ce mardi après-midi devant l'église de la Madeleine à Paris contre la nomination de Gérald Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur car l'ex-ministre de l'Action et des Comptes publics est toujours visé par une enquête pour viol.

Vêtus de noir, des manifestants ont répondu à l'appel du collectif #NousToutes pour protester contre la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, toujours visé par une enquête pour viol. Devant l'église de la Madeleine à Paris, des femmes en grande majorité ont brandi des pancartes où l'on pouvait lire par exemple "Ras le viol", "Stop à la culture du viol", "Remaniement de la honte".

Pour le collectif #NousToutes, ce remaniement ministériel est du "foutage de gueule". © Radio France - Maïwenn Bordron

Le collectif #NousToutes est un mouvement féministe engagé contre les violences sexistes, sexuelles, économiques, psychologiques, verbales et physiques faites aux femmes. Il regroupe des particuliers, des associations et des organisations syndicales et politiques.

"Il n'y a pas d'obstacle", assure l'Elysée

Gérald Darmanin a été nommé lundi 6 juillet nouveau ministre de l'Intérieur. Auparavant ministre de l'Action et des Comptes publics, il remplace Christophe Castaner. Mais Gérald Darmanin est toujours visé par une enquête pour viol présumé. Sophie Patterson-Spatz accuse en effet l'actuel maire de Tourcoing de l'avoir violée en 2009. Mais "après analyse juridique, les services compétents ont jugé qu’il n’y avait pas d’obstacle à cette nomination" malgré cette plainte pour viol, affirme l'Élysée.

Un "foutage de gueule" pour le collectif #NousToutes

Sur le réseau social Twitter, l'association féministe #NousToutes a très fortement critiqué la nomination de Gérald Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur, allant jusqu'à parler de "foutage de gueule".

Gérald Darmanin effectuait quant à lui son premier déplacement au commissariat des Mureaux (Yvelines). Une visite symbolique pour rendre hommage à la police nationale. C'est là en effet que travaillaient Jean-Baptiste Salvaing, policier tué par un terroriste en 2016, avec sa compagne Jessica Schneider.