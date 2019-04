Paris : nuit de violences entre migrants porte de la chapelle, dans le 18e arrondissement.

Porte de la Chapelle, Paris, France

A leur arrivée porte de la Chapelle ce samedi 6 avril, vers 22h15, les policiers interpellent huit individus, armés de bâtons : des afghans et tunisiens, de 20 à 38 ans. Un afghan de 19 ans est blessé à la joue et transporté à l'hôpital Bichât. Parallèlement, des pierres sont jetées sur les agents. L'un est blessé légèrement avant que le calme revienne.

Mais cela ne dure pas. Plusieurs personnes rappellent les autorités et signalent des rassemblements armés. Les secours et forces de l'ordre retournent sur place aux alentours d'1h15 du matin ce dimanche et trouvent deux blessés, dont un afghan de 22 ans, le crâne en partie enfoncé par une pierre. Transporté d'urgence à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, son pronostic vital était engagé ce dimanche matin et son agresseur en fuite.

Ce n'est pas la première fois : il y a un mois déjà, Srilankais était mort dans le 10e arrondissement de Paris après une autre rixe.