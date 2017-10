Paris - Opération de contrôle des tricycles pour touristes : 37 véhicules immobilisés

Près de 500 tricycles circulent dans Paris à la recherche de touristes. Un nombre qui ne cesse de croître. La Préfecture de police a organisé ce vendredi une opération de contrôle aux abords de la Tour Eiffel. Aucun des "tuk tuk" contrôlés n'était en règle.

Une opération de contrôle pour vérifier si les tricycles à touristes qui pullulent au pied de la Tour Eiffel sont en conformité avec la législation. Selon la Préfecture de police, on en compte désormais près de 500 à Paris et leur nombre ne cesse de croître. Au regard de la loi, les véhicules avec assistance électrique dont la puissance est supérieure à 250 W sont assimilables à des véhicules à moteur et, à ce titre, doivent être dotés de plaques minéralogiques. Dans ce cadre également, l’activité de transport de personnes est assimilable à la réglementation applicable aux taxis, VTC ou motos taxis.

Bilan de l’opération de contrôle de tricycles menée ce jour à #Paris par la @prefpolice: 37 engins ont été immobilisés pic.twitter.com/yJqdqDV57j — Préfecture de police (@prefpolice) October 27, 2017

Pas un "tuk tuk" en règle

Lors du contrôle, aucun des véhicule contrôlé n'a pu présenté de certificat de conformité. Les policiers ont également constaté des modifications sur les "tuk tuk" : comme des transformations du châssis ou des branchement électriques dangereux. 37 ont été immobilisés et si le propriétaire n'arrive par à justifier de la conformité de son engin, le tricycle sera détruit.

