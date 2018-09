Paris, Île-de-France, France

Une enquête pour "provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit" a été ouverte ce mercredi par le parquet de Paris après la diffusion du clip du rappeur Nick Conrad qui appelle à "pendre les Blancs".

Le clip, posté sur YouTube, a été retiré.

Les paroles du rap ont choqué et ont provoqué de vive réactions.

Le rappeur lance : "Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs, Attrapez-les vite et pendez leurs parents. Écartelez-les pour passer le temps. Divertir les enfants noirs, de tous ages, petits et grands. Fouettez les fort, faites le franchement. Que ça pue la mort que ça pisse le sang. Pendus aux arbres dans le vide sidéral. Que ces fruits immondes procurent un spectacle fascinant. Blafards et marrants. Ôtez leur toute vie, qu’ils soient des objets sans vie dès à présent. Possédez les, mettez vos noms sur leurs testaments".

Le clip a suscité une condamnation unanime.

#NickConrad : je condamne sans réserve ces propos abjects et ces attaques ignominieuses.

Mes services œuvrent au retrait sans délai des contenus diffusés.

Il appartiendra à l’autorité judiciaire de donner les suites appropriées à ces odieux appels à la haine. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) September 26, 2018