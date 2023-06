Paris : perquisitions à la mairie du 7e et dans des cabinets d'avocats pour une affaire en lien avec le PSG

La police judiciaire de Paris a mené plusieurs perquisitions ce mardi pour une affaire en lien avec le club du Paris Saint-Germain, a appris franceinfo de source proche du dossier. La mairie du 7e arrondissement, dirigée par l'ancienne ministre Rachida Dati, a été perquisitionnée ainsi que deux cabinets d'avocats, celui de Francis Szpiner, aussi maire du 16e arrondissement, et celui d'Olivier Pardo.

Ces opérations ont été menées par des policiers de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) dans le cadre d'une information judiciaire ouverte fin janvier. Francis Szpiner est l'avocat du président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi.

Séquestration, sextape... Une enquête sur le président du PSG

Selon les informations de France Inter , Nasser Al-Khelaïfi est visé par une information judiciaire ouverte le 23 janvier dernier par le parquet de Paris pour "enlèvement" et "séquestration", après la plainte du franco-algérien Tayeb Benabderrahmane. Cet homme d'affaires avait été arrêté au Qatar le 13 janvier 2020 et n’avait pu quitter le pays que six mois plus tard, après une transaction secrète avec les avocats du président du club de football du Paris Saint-Germain.

Tayeb Benabderrahmane explique avoir été enlevé sur ordre du président du PSG. Cet individu d'origine algérienne est actuellement mis en examen pour "vol", "trafic d'influence" et "atteinte à l'intimité". Selon la synthèse d'une enquête conjointe de la DGSI et de l'IGPN, que France Inter a pu consulter, Tayeb Benabderrahmane se serait procuré une copie du portable de Nasser Al Khelaïfi vai son majordome. Le lobbyiste franco-algérien est soupçonné par les enquêteurs d'avoir voulu faire chanter le président du PSG avec des images intimes volés.