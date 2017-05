Paris : plusieurs dizaines d'interpellations après une manifestation "anticapitaliste" non autorisée

Dimanche soir, dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, une manifestation "anticapitaliste" non autorisée a rassemblé plus de 300 personnes dans le quartier populaire de Ménilmontant. Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées.

Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées dimanche soir lors d'une manifestation "anticapitaliste" non autorisée à Paris. Dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, plus de 300 personnes s'étaient rassemblées dans le quartier populaire de Ménilmontant à Paris pour une manifestation "anticapitaliste". Des hommes, jeunes pour la plupart, vêtus de noir, cagoulés ou avec le bas du visage dissimulé ont jeté des projectiles.

Tout le monde déteste la police, criaient les manifestants

Face à l'agressivité des manifestants se proclamant anti-capitalistes et qui criaient "Macron démission" et "Tout le monde déteste la police", les forces de l'ordre ont répliqué avec du gaz lacrymogène. Les manifestants ont tenté de quitter le quartier vers 21h mais ils ont été rapidement encerclés.

Les policiers les ont contrôlés pour vérifier si certains faisaient partie des 69 personnes interdites de séjour par un arrêté du préfet de police. Parmi les personnes interpellées, une au moins indique la police était visée par une interdiction de séjour. Quelques groupes se sont dispersés dans l'Est de Paris. Ils ont brisé les vitres d'un collège et ils ont lancé des projectiles contre un véhicule de police.

Une sécurisation renforcée dans le nord-est de Paris dimanche

A l'issue du premier tour de l'élection présidentielle il y avait eu des heurts avec la police au cours d'une manifestation de centaines d'"antifascistes". Six policiers et trois manifestants avaient été blessés et 143 personnes avaient été interpellées.

Pour le second tour la préfecture de police de Paris avait mis en place un dispositif de sécurisation renforcée. La station de métro de Ménilmontant avait été fermée. Depuis le début de la soirée dimanche, de nombreuses camionnettes de police circulaient dans le nord-est de Paris pour se prépositionner en cas de manifestation.