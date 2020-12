Les parcours de plusieurs manifestations prévues ces vendredi et samedi sont interdits par la préfecture de Police. Certains quartiers, très commerçants, sont interdits aux manifestants.

Paris : plusieurs parcours de manifestations interdits vendredi et samedi

La préfecture de Police de Paris interdit le parcours de plusieurs manifestations prévues ce vendredi et ce samedi. (Illustration)

La préfecture de Police réglemente plusieurs manifestations prévues ces prochains jours à Paris, annonce-t-elle dans un communiqué. Selon les autorités, il s'agit de manifestations "qui risquent de troubler l'ordre public et dont les parcours sont incompatible avec l'activité des commerces", à quelques jours de Noël.

Une marche de la "Journée internationale des Migrants", vendredi, avait été déclarée entre place de l'Opéra et l'Hotel de Ville, un parcours dans "des quartiers très commerçants", souligne la préfecture de Police. La partie du parcours entre la place de l'Opéra et le boulevard des Italiens est donc interdite, tout comme l'arrivée à l'Hôtel de Ville. Les manifestants sont autorisés à se rassembler boulevard Haussmann, au croisement Richelieu Drouot, jusqu'à l'avenue Victoria. Les rassemblements statiques sur la place de l'Hôtel de Ville sont également interdits vendredi et samedi.

Le parcours d'une manifestation des gilets jaunes lui aussi interdit

Le parcours d'une manifestation des gilets jaunes, prévue samedi, entre le pont des Arts et le rond-point de la place de l'Etoile est également interdit. Elle pourra avoir lieu entre la place du Palais-Royal, jusqu'au pont des Arts (non inclus). La préfecture de Police évoque là la présence de nombreux commerces, et la présence de nombreuses institutions sur le parcours original.