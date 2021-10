Paris : pour voler leur carte bancaire ils allaient jusqu'à coucher avec leurs victimes

Deux hommes de 36 et 37 ans, soupçonnés d’une série de vols de cartes bancaires dans des boîtes de nuit parisiennes, ont été interpellés dans la nuit du 14 au 15 octobre 2021, a appris ce mardi franceinfo de source proche de l'enquête. Ils allaient jusqu'à coucher avec leurs victimes pour les voler.

Deux hommes de 36 et 37 ans, ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour vol en réunion et utilisation frauduleuse de moyens de paiement.

Ils sont soupçonnés d’une série de vols de cartes bancaires dans des boîtes de nuit parisiennes. Ils ont été interpellés dans la nuit du 14 au 15 octobre 2021, indique une source proche de l'enquête. Ils ont reconnu les faits en garde à vue.

Pour parvenir à leur fin les deux hommes allaient jusqu’à avoir des rapports hétérosexuels ou homosexuels avec leurs victimes précise cette même source. Cela se passait dans des établissements de nuit à Paris, le plus souvent dans des boites gays.

Les enquêteurs ont découvert près de 1.000 euros à leur domicile.

Six victimes ont été recensées par la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne.