Paris : près de 130.000 euros en fausse monnaie découverts après un simple contrôle de police

A Paris, dans le quartier des Halles, un homme est contrôlé ce mercredi 27 octobre après une brève course-poursuite à pied. Les policiers découvrent une enveloppe avec 200 faux billets. Le suspect, un Sénégalais de 43 ans en situation irrégulière, est alors placé en garde à vue. A son domicile, à Pantin, en Seine-Saint-Denis, d'autres fausses coupures sont retrouvées. Il y a au total près de 130.000 euros en fausse monnaie d'après une source proche de l'enquête.

La plus grosse saisie de faux billets en Europe

Le Parquet de Paris indique que ce samedi 30 octobre, l'homme est toujours en garde à vue pour les chefs notamment de détention et transport de fausse monnaie en bande organisée, usage de faux documents administratifs et blanchiment. L'enquête a été confiée à l'Office central de répression du faux monnayage. Selon l'AFP, il s'agit de la plus grosse saisie connue de faux billets de ce type de contrefaçon en Europe.