Quatre policiers comparaissent, mercredi et jeudi, devant la 10ème chambre du tribunal correctionnel de Paris. Ils sont poursuivis pour des violences volontaires contre des jeunes. Les plaintes avaient été déposées en 2015 et avaient entrainé une enquête de l'IGPN.

Paris, France

Quatre policiers sont jugés, mercredi et jeudi, par le tribunal correctionnel de Paris. Quatre fonctionnaires de la BSQ, la Brigade de Soutien des Quartiers du 12 ème arrondissement de Paris, comparaissent pour violences volontaires, contre deux jeunes, une jeune fille de 14 ans au moment des faits (elle en a aujourd'hui 17 ) et un jeune majeur. Tous deux dénoncent des coups, des humiliations, des gifles et des jets de gaz lacrymogène. Au départ, ils étaient une petite vingtaine, à s'être plaints, auprès d'une association, mais après une enquête de l'IGPN, la police des polices, seules deux plaintes ont été retenues.

Ce procès pourrait bien devenir emblématique des tensions récurrentes entre jeunes et policiers. Ici, cela se passe dans le quartier Rozanoff et aux abords de la piscine Reuilly. Des bandes de jeunes qui sèment la pagaille, pétards, dégradations de vitrines, des riverains qui se plaignent et la police qui intervient, la BAC, quelques fois, mais le plus souvent la BSQ et les quatre policiers de la brigade du tigre, comme ils sont surnommés.

Sur le banc des parties civiles, Julie, la jeune fille, accompagnée de sa mère, dénonce des coups de matraque, et à côté d'elle, le jeune majeur, Yacine, qui affirme avoir été frappés à coups de poings et de gifles, au commissariat. La Ligue des Droits de l'Homme s'est également portée parties civiles.

De leur côté, les policiers nient tout geste violent. Pour leur avocat, maître Jérôme Andrei, il s'agit de quatre fonctionnaires expérimentés et aguerris aux relations avec les jeunes, qui n'ont jamais commis de faute.

Pour les avocats des plaignants, en revanche, c'est tout un schéma policier qui est dénoncé, basé sur des humiliations, un harcèlement discriminatoire et des contrôles au faciès. Comme bien souvent, dans ce genre d'affaire, c'est parole contre parole, sauf que des témoins doivent être entendus, jeudi après midi. Le procès doit se clore ce jeudi soir.