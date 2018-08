C'est une information France Bleu Paris. Un homme a été placé en garde à vue, après des accusations d'agressions sexuelles et viols répétés depuis septembre 2017, sur une jeune fille mineure, hébergée dans un foyer éducatif du 19ème arrondissement.

Paris, France

D'après la jeune fille de 16 ans, cela fait des mois, que les faits d'agression sexuelle et de viol, se répètent, dans l'enceinte du foyer Moissons Nouvelles, dans le 19 ème arrondissement de Paris. C'est mardi en fin de journée, que la jeune fille s'est rendue au commissariat, accompagnée du chef éducatif de son foyer, pour dénoncer un agent de sécurité.

Le calvaire aurait duré des mois

Cette pensionnaire explique avoir vécu un très long calvaire. D'après elle, à chaque prise de service, l'homme se rendait, dans sa chambre pour l'agresser et la violer. Cela aurait commencé en septembre 2017, jusqu'à cette nuit du 30 au 31 juillet. La brigade de protection des mineurs a été saisie de l'enquête. La jeune fille a été entendue. Les enquêteurs se sont ensuite rendus au foyer pour procéder aux constatations. L'homme mis en cause se trouvait sur place. Il a été interpellé et placé en garde à vue.