Paris : trois hommes mis en examen dans l'enquête sur le braquage d'une bijouterie place Vendôme

Trois hommes ont été mis en examen et écroués samedi. La police les soupçonne d'avoir braqué la bijouterie Chopard, place Vendôme à Paris en mars 2016. Les trois suspects avaient été interpellés mercredi.

L'enquête sur le braquage de la bijouterie Chopard, place Vendôme à Paris en mars 2016, a permis d'interpeller trois hommes en Seine-Saint-Denis et dans le Calvados. Ils ont été mis examen samedi pour vol avec arme en bande organisée, pour recel et blanchiment et pour association de malfaiteurs. Ils sont passibles de la cour d'assises. Les trois hommes ont été écroués.

Un braquage avec pistolet et grenade

Le braquage avait eu lieu à la mi-journée, le 1er mars 2016. Deux personnes étaient entrées dans la bijouterie Chopard. Elles avaient exhibé un pistolet automatique et une grenade. Elles s'étaient enfuies à pied avec un butin estimé à six millions d'euros.

La plus grosse partie des bijoux a été revendue

L'un des suspect, âgé de 47 ans, était en possession de quatre pierres desserties de bijoux de chez Chopard, indique une source policière qui précise que beaucoup de bijoux ont été revendus.

Le deuxième suspect, âgé de 60 ans, serait l'un des braqueurs. Il est déjà connu de la police pour des braquages de bijouteries.

Le troisième homme, âgé de 46 ans, serait le deuxième braqueur. Il est actuellement en prison en Suisse. Il avait été arrêté pour un autre braquage en février.