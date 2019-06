Paris : trois policiers agressés alors qu'ils faisaient la fête dans une boîte de nuit

Avenue Corentin Cariou, Paris, France

Trois policiers ont été frappés à plusieurs reprises alors qu'ils faisaient la fête dans une boîte de nuit, la Pegna, située dans le 19e arrondissement de Paris, dans la nuit de samedi à dimanche.

Roués de coups de pieds

Les trois agents ont été roués de coups de pieds par cinq individus à la sortie de l'établissement. Une victime, la plus gravement touchée, a perdu connaissance. Elle souffre d'un hématome sous-dural et de blessures multiples au visage, il pourrait être opéré ce lundi. Un autre agent souffre d'une plaie saignante à l'arrière de la tête. Le dernier a été légèrement blessé à la bouche et au nez. Deux ont été transporté à l'hôpital.

D'après les premiers éléments de l'enquête, les agents auraient été identifiés comme policiers par leurs agresseurs. Ils auraient été insultés puis tabassés.