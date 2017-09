Paris truqués dans le hand : les frères Karabatic définitivement condamnés

La condamnation des frères Nikola et Luka Karabatic dans l'affaire de paris truqués dans le handball est devenue définitive : les joueurs ont renoncé à leur pourvoi en cassation. Leur avocat l'a annoncé ce mardi.

Trois jours à peine après avoir été sacrés champions du monde, la superstar du handball mondial, Nikola Karabatic, et son frère Luka ont été condamnés en février à deux mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende par la cour d'appel de Montpellier. Le premier est reconnu coupable de complicité d'escroquerie, le second d'escroquerie.

Tous deux avaient ensuite saisi la plus haute juridiction judiciaire, la cour de cassation, pour contester cette décision, mais leur avocat vient de faire savoir qu'ils renoncent à leur pourvoi.

"Le mal est fait, ils veulent passer à autre chose", a déclaré à l'AFP Me Jean-Marc Darrigade. Leur condamnation devient ainsi définitive, a-t-il ajouté, confirmant une information de L'Équipe.

Toujours sélectionnables en équipe de France ?

Les frères Karabatic seront-ils privés de sélection en équipe de France? La Fédération françaises de handball indiquait en février qu'elle ne répondrait pas à cette question tant qu'il existe des possibilités de recours.

Au total, 16 prévenus, dont 8 joueurs ou anciens joueurs de Montpellier, avaient été jugés dans cette affaire. A l'issue du procès en appel, un seul a été relaxé : le gardien Mickaël Robin. Pour les autres, les peines s'échelonnent de 10.000 euros d'amende avec sursis à quatre mois de prison avec sursis et 40.000 euros d'amende.

Les paris ont rapporté 300.000 euros

Les juges de la cour d'appel ont estimé qu'ils se sont rendus coupables d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie autour du match de championnat contre Cesson (Ille-et-Vilaine), le 12 mai 2012. Que les Montpelliérains ont parié sur la défaite de leur propre équipe à la mi-temps et qu'ils se sont arrangés pour laisser filer la 1e période de la rencontre afin de pouvoir rafler la mise. Au total 300 000 euros.

A l'audience, Nikola Karabatic a nié tout trucage du match, alors que à sa compagne Géraldine Pillet fait partie de ceux qui ont misé de l'argent. Son frère Luka a reconnu avoir parié avec sa compagne Jennifer Priez, évoquant la "bêtise d'un jeune joueur".

Cagnotte pour aller à Ibiza

L'enjeu majeur de cette fraude collective était une "caisse noire", une cagnotte qui a servi à payer un voyage de fin de saison à Ibiza, selon l'accusation qui a vu là le lien entre tous les joueurs qui en tous ont profité.

Avec AFP