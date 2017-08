Paris : un ado de 14 ans jette des bouteilles d'acide sur la terrasse d'un restaurant

Un jeune homme de 14 ans a jeté plusieurs bouteilles d'acide sur la terrasse d'un restaurant depuis la fenêtre de sa chambre mercredi à Paris, selon franceinfo. L'adolescent doit être présenté à un juge des enfants ce vendredi.

Un adolescent de 14 ans va être présenté à un juge ce vendredi. Il est accusé d'avoir jeté plusieurs bouteilles d'acide sur la terrasse d'un restaurant depuis la fenêtre de sa chambre, dans le 16e arrondissement de Paris, affirme franceinfo.

Les faits se sont produits mercredi soir vers 21h sur l'avenue de la Grande Armée, non loin de l'Arc de Triomphe. Le jeune homme a jeté trois bouteilles en plastique, contenant notamment de l'acide, sur la terrasse du restaurant La Belle Armée, et une quatrième sur la voie publique, sans faire de blessé. Le laboratoire de la préfecture de police s'est rendu sur place et a constaté que les bouteilles contenaient bien de l'acide.

Vers une mise en examen

L'adolescent a été interpellé un peu plus tard avec son père. Tous deux ont été conduits au commissariat du 16e arrondissement. La garde à vue du père a été levée jeudi soir.

L'adolescent a quant à lui été déféré et doit être présenté ce vendredi à un juge des enfants en vue de sa mise en examen et de "la mise en place d'une mesure judiciaire d'investigation éducative".