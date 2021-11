Paris : un agent de l'AP-HP tente de s'immoler par le feu dans l'hôpital Saint-Louis

Un agent de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a tenté de mettre fin à ses jours dans un bureau de l'hôpital Saint-Louis lundi matin, en fin de matinée.

Une tentative d'immolation par le feu dans l'hôpital

Le salarié de l'hôpital a tenté de s'immoler par le feu. Malgré l'intervention rapide des personnels de sécurité, l'homme est gravement blessé. Il a aussitôt été pris en charge au sein de l'établissement. où il est toujours hospitalisé.

Le directeur du groupe hospitalier AP-HP Nord Université de Paris et la directrice de l'hôpital se sont rendus sur place. Une réunion du CHSCT local (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail), réunissant les syndicats et la direction, est prévue ce mardi.

Un soutien psychologique pour le personnel

Un accompagnement et un soutien psychologique ont été mis en place pour le personnel de l'hôpital. Une enquête a été confiée au commissariat du Xè arrondissement.