Paris : un automobiliste fonce délibérément sur deux policiers en marche arrière

Deux policiers en VTT ont été percutés par une voiture, ce jeudi midi, dans le 20e arrondissement de Paris, rue Reynaldo Hahn. Alors qu'ils tentaient de procéder à un contrôle routier, un automobiliste a refusé d'obtempérer et leur a foncé dessus délibérément en faisant marche arrière, a appris France Bleu Paris, de source policière.

Une voiture déclarée comme volée

Les deux fonctionnaires ont été renversés et sont légèrement blessés. Le chauffard, lui, a tenté de repartir en marche avant mais a percuté un poteau et n'a pas pu redémarrer. Il s'est enfui à pied et est toujours recherché.

Après vérification de l'immatriculation, la voiture avait déclarée comme volée, quelques jours plus tôt. Il s'agissait d'une voiture de location.