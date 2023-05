Paris : un balcon s'effondre, deux personnes en urgence absolue

Un balcon s'est effondré dans le 13e arrondissement de Paris ce vendredi soir, faisant deux blessés graves. Le balcon, situé au cinquième étage d'un immeuble de six étages de l'avenue d'Italie, s'est effondré côté cour intérieure entre 19h40 et 19h45, selon les secours. Deux sexagénaires étaient présents sur ce balcon au moment de l'effondrement et ont été hospitalisés en urgence absolue. Le pronostic vital de chacun est engagé avec polytraumatismes.

Une grosse trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place. L'immeuble n'a pas été évacué, mais un périmètre de sécurité a été mis en place par les pompiers. Dans sa chute, le balcon du cinquième étage a percuté une portion du balcon du quatrième étage.