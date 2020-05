Paris : un braqueur sort trop vite son arme dans une boutique de luxe, il reste coincé dans le sas d'entrée

Un homme a été interpellé ce vendredi après-midi en flagrant délit alors qu'il tentait de braquer une boutique d'horlogerie et de montres de luxe, rue Royale, dans le 8e arrondissement de Paris. L'homme a sorti son arme trop tôt, coincé dans le sas d'entrée. La police n'a eu plus qu'à le cueillir.

Un homme, armé, a été interpellé en flagrant délit ce vendredi en pleine tentative de braquage dans une boutique de montres de luxe située rue Royale, à Paris, dans le 8e arrondissement, tout près de la place de la Concorde. Le braqueur a fait l’erreur d’exhiber son arme alors qu’il n’avait pas entièrement franchi le sas de l’établissement. Il s’y est donc retrouvé coincé et les policiers n’ont eu qu’à le cueillir.

Coincé dans le sas d'entrée avec son arme à la main

Les faits se déroulent en tout début d’après-midi, quand l'homme entre dans la boutique avec l’intention de braquer l'établissement. Il cache une arme à la ceinture. Mais, alors que la première porte du sas sécurisé se referme, l’homme exhibe trop vite son arme, alors que la deuxième porte n’est pas encore ouverte. Il s’agite et exige ensuite qu’on lui remette des montres de luxe, et demande à parler au directeur, tout en proférant des menaces. Prévenue par le personnel, la police intervient en quelques minutes et l'interpelle.

L'homme présenterait des troubles du comportement

L’homme, qui présente, selon une source proche de l’enquête, des troubles du comportement, a été placé en garde à vue. L’enquête a été confiée à la police judiciaire.