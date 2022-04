Paris : un bus de la RATP a pris feu dans le 13e arrondissement

Vous avez peut-être remarqué une énorme fumée noire dans le ciel du 13e arrondissement de Paris ce vendredi matin. Un bus de la RATP a pris feu dans le 13e arrondissement de Paris.

C'était impressionnant. Une trentaine de pompiers se sont rendus sur place vers 8h15. Ils sont venus avec dix engins et ils ont déployé deux grandes lances à incendie.

Vers 9h30, le feu était maîtrisé, indiquent les pompiers. Par sécurité, ils sont restés sur place jusqu'à l'évacuation du bus par la RATP.

Selon le maire de l'arrondissement, Jérôme Coumet et selon les pompiers, il n'y a pas de victime. On ne connaît pas les causes de cet incendie.

C'est le deuxième bus qui s'enflamme en quelques semaines dans la capitale. Le 4 avril un incendie avait dévasté un bus de la RATP dans le 5e arrondissement de Paris. Il n'y avait pas eu de blessé. Les pompiers indiquent que ce type d'incendie est assez rare.