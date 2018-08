Paris : un chauffard fuit la police et se retrouve dans la cour des services secrets

Par Aurore Jarnoux et Nathalie Delpeyrat, France Bleu Paris et France Bleu

A Paris vendredi, un homme a tenté de fuir les lieux d'un accident sur le périphérique. Mais le chauffard n'a pas trouvé mieux que d'escalader une grille et a fini sa course au sein d'un des bâtiments les plus secrets de la capitale, le siège de la DSGE, la sécurité extérieure.