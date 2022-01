Paris : un chauffeur de bus violemment agressé

Un différend avec un automobiliste s'est transformé en une violente agression. Un conducteur de bus de la RATP a été frappé à plusieurs reprises par un homme jeudi dans le 12e arrondissement de Paris. Le chauffeur "blessé et choqué a été pris en charge par les pompiers et conduit conscient à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière", a indiqué à France Bleu Paris une porte-parole de la RATP.

L'agression a eu lieu vers 16h30 au niveau de l'arrêt Bastille, sur la ligne de bus 91. A ce stade, l'origine de ce déchaînement de violences n'est pas clair. Sur une vidéo, postée sur les réseaux sociaux, on peut voir l'automobiliste s'en prendre au conducteur. Dans un premier temps, il frappe à coups de poing sur la vitre du conducteur, qui se brise en plusieurs endroits. L'homme fait ensuite le tour du bus pour rentrer à l'intérieur et attaquer le chauffeur. L'agent de la RATP reçoit plusieurs gifles et coups de poing. On peut voir du sang sur son cou.

L'agresseur sera jugé prochainement

L'agresseur a été interpellé par la police, suite à l'intervention des agents de sûreté de la RATP (GPSR). L'homme, âgé de 26 ans a été placé en garde à vue, indique le parquet de Paris à France Bleu Paris. Il a été libéré ce vendredi après avoir accepté une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il sera convoqué prochainement au tribunal pour être jugé "des chefs de violences sur personne chargée d'une mission de service public et dégradation de biens public".

"La RATP tient à faire part de sa grande émotion et de son indignation face à cet acte de violence commis sur l’un de ses agents". L'entreprise accompagnera l'agent dans toutes ses démarches, notamment le dépôt de plainte, précise une porte-parole du groupe. Le Ministre chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a également condamné cette agression. "Nos conducteurs de bus, chacun leur doit le respect. Honte à ceux qui les agressent", écrit-il dans un tweet.