Paris : un chauffeur de taxi agressé sur l'avenue des Champs-Elysées

Attendez-vous à voir plus de policiers dans le secteur des Champs-Elysées. La préfecture de police de Paris annonce, ce samedi, qu'elle va renforcer sa présence autour des stations de taxi dans la zone de la plus belle avenue du monde, après l'agression d'un chauffeur de taxi, ce vendredi. Une enquête a été ouverte et confiée au commissariat local.

D'après une vidéo relayée par la préfecture de police, un chauffeur de taxi se fait agresser par plusieurs personnes sur l'avenue des Champs-Elysées. L'homme aurait "terminé en sang à l'hôpital le crane ouvert", selon l'association Team Taxi. Elle avance que les chauffeurs de taxi sont devenus "des proies travaillant dans des conditions dangereuses."