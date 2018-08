Il refuse de prendre en charge des clients et les menace avec un couteau avant de prendre la fuite Un chauffeur Uber a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi dans le 16ème arrondissement de Paris.

Paris, France

La scène se déroule à l'angle des avenues René Boylesve et du Président Kennedy dans le 16ème arrondissement de la capitale. Pour des raisons inconnues, dans la nuit de lundi à mardi, un chauffeur Uber refuse de prendre en charge deux clients, un père et sa fille, et les sort de force du véhicules.

Il sort un couteau

C'est alors qu'il les menace avec un couteau avant de prendre la fuite. Le chauffeur a été interpellé Place Chopin, toujours dans le 16ème arrondissement de la capitale, avant d'être placé en garde à vue. La jeune femme, légèrement blessée à la cheville à été conduite à l’hôpital Ambroise Paré.