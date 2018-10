Gare Saint-Lazare, Rue d'Amsterdam, Paris, France

L'accident s'est produit mercredi soir, alors que ce cheminot, était en début de service. Cet agent de 55 ans a été heurté par un train Transilien de la ligne J, annonce ce jeudi matin la SNCF. D'après la compagnie ferroviaire, la victime était un "agent de signalisation et responsable de travaux". Mais on n'en sait pas plus sur les circonstances du drame.

Cet accident se produit après la mort de 2 ouvriers d'une entreprise sous-traitante de la SNCF, lors de travaux sur un voie ferrée des Hautes-Pyrénées. "Le risque ferroviaire a été négligé", réagit Laurent Brun, secrétaire générale de la CGT cheminots, qui dénonce "les conditions de plus en plus précaires du travail, notamment en région parisienne.